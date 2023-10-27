السفير الألماني في تونس يعتذر عن “تصريحات مجتزأة” اعتبر فيها أن الإسرائيليين “ضحايا الإرهاب الفلسطيني”

تونس- “القدس العربي”: عبّر السفير الألماني في تونس، بيتر بروغل، عن أسفه لتصريحات مجتزأة اعتبر فيها أن الإسرائيليين “ضحايا الإرهاب الفلسطيني”، دون أن ينفي اتهامه للمقاومة الفلسطينية بشن “هجوم إرهابي” ضد إسرائيل.

وكان بروغل أثار موجة استنكار واسعة بعد إبداء تعاطفه مع إسرائيل ومهاجمته لما سماه “الإرهاب الفلسطيني”، وهو ما دفع عددا من السياسيين والنشطاء للمطالبة بطرده من البلاد.

وأصدرت السفارة الألمانية بيانا، الجمعة، تحدثت فيه عن “تحريف” تصريحات بروغل، مشيرة إلى أنه أكد، في رده على خطاب وزير التربية التونسي، أن “ألمانيا تعرب أيضا عن أسفها لمعاناة السكان في غزة والضحايا الفلسطينيين، ولكننا نتعاطف مع جميع ضحايا هذا الصراع (الفلسطينيون والإسرائيليون والأجانب). وأننا لا نستطيع أن نتجاهل أن هذا التصعيد الحالي ناتج عن هجوم إرهابي وحشي شنته حماس على إسرائيل”.

وأكدت أن بروغل “يأسف لأن تصريحاته هذه قد تم تناولها وإعادة نشرها بشكل غير كامل وغير صحيح في وسائل الإعلام”، مشيرة إلى أن “الحكومة الألمانية تبذل كل ما في وسعها على جميع المستويات من أجل إيجاد حل للصراع ودعم السكان المدنيين في غزة، وفي ضوء الوضع المأساوي، قامت ألمانيا مؤخرا بزيادة المساعدات الإنسانية لغزة بمقدار 50 مليون يورو إضافية”.

وتشن إسرائيل عدوانا متواصلا على قطاع غزة منذ عشرين يوما، أسفر عن استشهاد أكثر من سبعة آلاف فلسطيني وجرح أكثر من 18 ألفا، فضلا عن ألف وخمسمئة مفقود، وفق وزارة الصحة في القطاع.