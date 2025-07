اللجنة المالية في مجلس النواب الأمريكي تقر مشروعًا لتمديد قانون قيصر بشروط جديدة وسط دعوات لإلغائه

واشنطن- “القدس العربي”: أقرّت اللجنة المالية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتمديد العمل بـ”قانون قيصر” عبر إدخال شروط جديدة تُلزم بتنفيذها لمدة عامين بعد توقيع القانون، ما يعني استمرار العقوبات على سوريا حتى عام 2028، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين النواب والناشطين السوريين.

وبينما ترى اللجنة أن القانون بصيغته المعدلة لا يزال يستهدف نظام بشار الأسد، حذرت منظمات سورية وأعضاء في الكونغرس من أن الشروط الجديدة تعني فعليًا معاقبة الشعب السوري بدلًا من النظام، ما يتعارض مع الهدف الأصلي للقانون.

House Financial Services Committee decided to move forward a bill extending Caesar with new conditions instead of a full repeal of the Caesar Act. Caesar was against Assad not the Syrian people making it the moral obligation of Congress to repeal immediately, it also undermines… pic.twitter.com/ufz8RmBDUK

— Mouaz Moustafa (@SoccerMouaz) July 22, 2025