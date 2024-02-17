المتظاهرون يواصلون الاحتجاج أمام منزل بلينكن وهم يصرخون “مجرم حرب وكلب لنتنياهو- (فيديوهات)

واشنطن- “القدس العربي”: صرخ متظاهرون غاضبون، قبل أيام قليلة، في وجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ” أنت مجرم حرب وكلب لنتنياهو”، ورشقوا موكبه بلون أحمر في إشارة إلى مشاركته المسؤولية عن استشهاد عشرات الآلاف من أطفال غزة بسبب الحرب الإسرائيلية الدموية، التي تدعمها الإدارة الأمريكية عسكرياً وسياسياً بكل قوة.

وحرص المتظاهرون، الذين خيموا أمام منزل بلينكن بالقرب من نهر بوتوماك في ولاية فيرجينيا منذ أكثر من أسبوعين، على رشق “الدماء المزيفة” عند خروج أي مركبة سوداء من منزل بلينكن لكي تصل رسالتهم بكل وضوح إلى وزير الخارجية، الذي يمضي غالبية وقته في الدفاع عن الحرب الإسرائيلية على غزة وحشد المزيد من الضغط على الدول العربية للقبول باتفاقيات تطبيع.

وصرخ متظاهرون لدى مشاهدتهم سيارة تقل أبناء بلينكن، بالقول “والدكم قاتل أطفال”.

وقال منظم للتجمع “لقد تم قصف أحياء بأكملها وسويت بالأرض، وفقد الأطفال تحت الأنقاض”. “لماذا يُجبر هؤلاء الأطفال على فهم الحقائق الوحشية والهمجية للحرب، في حين يجب تطهير أطفاله منها”.

ولوح متظاهرون بلافتات تقول “مجرم الحرب بلينكن الدموي يعيش هنا”.

ويتمركز العديد من المتظاهرين في خيم ملونة بالعلم الفلسطيني بالقرب من منزل بلينكن، في حين تناثر لون الدماء على الطريق منذ بدء الاحتجاجات.

وكتب متظاهرون على مواقع التواصل الاجتماعي أن ” بلينكن متواطئ في جرائم ضد الإنسانية”، وأنه متورط في “صفقات” تكسبه الكثير من المال.

وقالوا إنهم سيستمرون في الاحتجاج ضد “الأشرار”.

وقد ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة الجمعة إلى 28775 و68552 جريحا معظمهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.