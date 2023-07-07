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المخابرات الألمانية تحذر من زيادة عمليات التجسس الروسية والصينية

منذ 43 دقيقة

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برلين: حذر جهاز مكافحة التجسس العسكري الألماني من زيادة عمليات التجسس على القوات المسلحة الألمانية من جانب روسيا والصين.

وذكرت أصغر وكالات المخابرات الألمانية في تقريرها السنوي، أنه جرى تحديد أجهزة المخابرات في كلتا الدولتين على أنهما “أكثر اللاعبين نشاطا في مجال التجسس”.

ومنذ بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا العام الماضي، وقيام برلين لاحقا بإرسال الأسلحة والذخيرة والمعدات وتدريب الجنود الأوكرانيين، فإن ألمانيا، وفقا للتقرير الذي تم إرساله الى البرلمان، أصبحت “تتعرض للاستطلاع  بشكل مكثف من قبل الأجهزة الروسية”.

ويتولى جهاز مكافحة التجسس العسكري الألماني حماية القوات المسلحة في البلاد من التجسس، ومواجهة المتطرفين وإجراء عمليات تفتيش أمنية على الجنود والموظفين المدنيين.

وذكر الجهاز في تقريره أن حرب روسيا على أوكرانيا تعني أن “تعزيز الاستخبارات المضادة ومكافحة التجسس والتخريب المحتمل أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى”.

(د ب أ)

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