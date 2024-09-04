جحا العابر للثقافات: مرآة الشعوب وفن السخرية عبر العصور

جحا شخص ظريف فكه يستملح الناس نوادره فيضحكون ويستزيدون منها، إنه الصوت الحاضر من لدن الزمن، عابرا ظلمات القرون وأحقاب التاريخ، ينتشلنا من غرائبية موقف ما، أو تناقضه، أو عبثيته، فنلوذ بنوادره تعبيرا منا عن ذلك الموقف، أو اختصارا للكلام لينتهي الموقف بضحكة مجلجلة .

عرف العرب جحا كما عرفته شعوب عديدة، ولعل جحا العربي هو الأصل لسائر الجحاوات، فالثقافات تأخذ من بعضها، ومن المحتمل أن يكون العرب قد صدروا جحا إلى الشعوب الأخرى، حتى نشأ في آداب العالم الشعبية جحا التركي (نصر الدين خوجة) والإيراني (ملا نصر الدين) والأرميني (آرتين) واليوغسلافي (آرو) والمالطي (جوهان) والإيطالي (برتلدو) والروسي (بلدكييف) فكل الشعوب صممت لها جحاها الخاص بها . غير أن شخصية جحا تختلف من بلد لآخر، وهو بذلك يعكس ثقافة ذلك البلد السائدة وصورة الشعب النفسية، ومستواه المعيشي ونظرته إلى الحياة والحوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية السائدة آنذاك، فهو في تركيا رجل حكيم، وفي يوغسلافيا مغفل، وجحا الألماني ريفي سليم الفكرة يسخر من أهل المدن، بينما جحا العربي كبير في السن، فقير يعيش مع زوجته وولده وحماره، ممتنا للقدر أن لا يحدث الأسوأ، إنه صوت الشعب يعكس مستواه المعيشي وثقافته، من حيث بؤس الشعب وخوفه من السلطتين السياسية والعسكرية، واختزال أحلامه في الحياة إلى السلامة من بطش السلطان، ومن نكد الأيام، لكن زوجته كما تقدمها النوادر امرأة منحرفة، تخون زوجها وتحضر عشاقها إلى مخدعها، وفي كل مرة ينخدع جحا وتنطلي عليه الحيلة لتواصل هي انحرافها، وهذا يدل على نظرة عامة الشعب إلى المرأة كمصدر للإغراء والكيد والانحراف، فهي كما تردد في الثقافة الشعبية (بقرة إبليس) وفي كثير من التراث الشعري العربي ما يتطابق مع هذه النظرة على شاكلة:

تمتع بها ما ساعفتك ولا تكن

جزوعا إذا بانت فسوف تبين

وإن هي أعطتك الليان فإنها

لغيرك من طلابهــــا ستلين

وإن حلفت لا ينقض النأي عهدها

فليس لمخضوب البنان يمين

غير أن شخصية جحا العربي لم تسلم هي كذلك من التناقض، فهي في أيام هارون الرشيد على العكس تماما، شخصية رجل مثقف وذلك يعكس ثقافة العصر، حيث كانت الألمعية والثقافة سمة العصر. لكن حقيقة جحا العربي تكاد تضيع منا كذلك في غياهب التاريخ، فلا نكاد نصل فيها إلى الجزم واليقين، فهو في بعض الروايات أبو الغصن دجين بن ثابت العربي، من فزارة، وروى الجاحظ أن اسمه نوح وكنيته أبو الغصن، وفي رواية أخرى أنه تابعي، وكانت أمه تخدم أم أنس بن مالك، ولذا ينبغي عدم السخرية منه. وجاء في «أخبار الحمقى» لابن الجوزي (جحا وكنيته أبو الغصن وقد روي عنه ما يدل على فطنة وذكاء، إلا أن الغالب عليه التغفيل، وفي صحاح الجوهري (أبو الغصن كنية جحا) وكتب ابن المعتز في طبقاته (كل نادرة فيها تحامق وغرابة ينسبونها إلى جحا). وفي «الفهرست» لابن النديم أن من الكتب التي لا يعرف مؤلفها كتاب «نوادر جحا». وورد اسم جحا في الشعر كقول الشاعر:

دلّهت عقلي وتلاعبت به

كأني من جنوني جحــــا

وفي «مجمع الأمثال» للميداني (أحمق من جحا) رجل من فزارة كان يكنى أبا الغصن. يرى كثير من الباحثين أن أصل كل الجحاوات في العالم مردها إلى جحا العربي، بل تزعم هيئة الكتب النرويجية 2002 أن جحا كان ملهما لسرفانتس في إبداع شخصية الدون كيشوت. كما ورد في «خرافات إيسوب» التي عربها مصطفى السقا وسعيد السحار وله فيها نادرتان تنسبان إليه. ولا غرابة في ذلك فكثير من أقاصيص «ألف ليلة وليلة» و»مقامات الهمذاني» والحريري والشعر الوجداني أيام الأندلس في ما يعرف بشعراء التروبادور الجوالين، قد انتقل ذلك كله إلى العالم في إطار التثاقف وإثراء الثقافة الإنسانية. غير أن شهرة جحا العربي وجحا التركي، طغتا على كل شهرة، فحسب المستعرب الفرنسي رينيه باسيه Basset في دراسته «طرائف عربية في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي» انتقلت نوادر جحا العربي إلى تركيا فألصق الناس هناك هذه النوادر بشخص درويش، لكنه حكيم هو نصر الدين خوجة المولود في خورتو (سيوري حصار) في الأناضول 605/683هـ،1208/ 1284م، وقد مارس القضاء والذي بفطنته وحنكته وميله إلى الدعابة، عبّر عن مواقفه ونقده للسلطة والشعب معا في نكت تداولها الناس، وعلى مرّ القرون، أضاف الناس إلى جحا التركي ما لم يقله، كما حدث عندنا من نسبة كل غزل إلى جميل بن معمر، وكل مجون إلى أبي نواس وكل شعر زهد إلى أبي العتاهية، وكل نادرة طمع إلى أشعب، ثم جمع الأتراك تلك النوادر في كتاب «نوادر جحا» وأول طبعة بالتركية كانت في 1837 وضمت 125 نادرة، وتلك النوادر طافت أوروبا والعالم الغربي، ويرى الأتراك أنهم هم الذين صدّروا جحا إلى العرب، وكثير من الدارسين يتفقون معهم في هذا، على أن هذا الرأي لا يستقيم مع ورود اسم جحا قبل ميلاد نصر الدين خوجة، في مرويات التراث الأموي والعباسي، لكن هذا لا يمنع من اقتباس كثير من النوادر عن الأتراك، خاصة ما تعلق بالنقد السياسي والاجتماعي، وهذا الخلط مألوف حتى في نطاق الأدب الواحد، أكان مكتوبا أم شفهيا، فعلى الرغم من كون أشعب شخصية تاريخية حقيقية يضرب بها المثل في الطمع، فقد أضاف الناس قصصا كثيرة وتوفيق الحكيم مثلا لما كتب عن أشعب ونوادره تعمد إضافة ما ليس له علاقة به، فبنان صديق أشعب، في كتاب الحكيم ورفيق مغامراته لم يعش في عصر أشعب، بل هما من عصرين مختلفين، لكن رغبة الحكيم في إثراء الكتاب وخلق التشويق والمتعة والثراء دفعه ذلك إلى هذا الخلق الفني، معتمدا على شخصية حقيقية. وفي تركيا اليوم قبر لنصر الدين خوجة، بل غدا معلما سياحيا فله تماثيل عديدة مع حماره وضريحه هناك مشهور .

لقد آنس الشعب بتلك النوادر الجحوية، وكل جيل كان يضيف إلى جحا ما لم يقله لاستحالة صدورها عن شخص واحد، لما فيها من الفكاهة والطرافة للتنفيس عنه من ضغوط الحياة، والقمع السياسي والعسكري، وضغط الظروف الاقتصادية فكأن الناس يروون تلك النكت فتخف الأعباء والحمولة النفسية عنهم، وغني عن البيان أن النكتة معالجة سيكولوجية وفيزيولوجية تجعل المرء يحس بالراحة والخفة والتحرر من الضغط، ناهيك عن التجدد، وقد قيل إن دخول متماجن إلى بلدة أفضل من جملين يحملان الدواء، ولذا كانت النكت تجمع وتتداول وتروى في المجالس. يرى فرويد أن الشعوب تلجأ إلى النكتة للتخفيف عنها، وأنها ضرب من الحلم معتمدة على آلياته من تورية وتأويل واختزال ومسخ وتلفيق، فقولنا عن شخص إنه يمزح مثل قولنا إنه يحلم، وقد روى هذه النكتة كمثل، فقد طلب شخصان ثريان من رسام أن يرسم لهما لوحتين منفردتين، وعرضت اللوحتان في معرض بعد ذلك بحيث تركت بينهما مسافة لكن أحد الزائرين علق على ذلك، إن الذي ينقص هو رسم السيد المسيح وهو يشير بذلك إلى ما تردد في المسيحية، أن السيد المسيح حين هموا بصلبه وضعوه مقيدا بين لصين، وهكذا انتقد الزائر الثريين وعرّض بهما وبحقيقتها في قالب الطرفة والنكتة، إلى حد السخرية دون أن يناله أذى لأنه يقال إنما هو ينكت، مثل القول إنه يحلم، وهو بذلك تخفف من ضغط نفسي وتعزى عن فقره وبؤسه بالنيل من الوجيهين، فأدت النكتة ما يؤديه الحلم في إخراج المكبوتات والعقد المختلفة القارة في غياهب اللاشعور.

ومن نوادر جحا ما غدا أكثر شهرة من غيره، بسبب الحمولة السياسية أو الدينية أو الوجودية، فمن ذلك نادرة حجا والسلطان، فقد سألته زوجته أيهما أفضل المزارع أم السلطان؟ فرد جحا المزارع طبعا لأنه إن لم يعمل المزارع مات السلطان جوعا، وهذه النادرة تنطوي على نقد سياسي، كأنه يقول عن السلطان إنه لا عمل له إلا التمتع بخيرات البلد وكد الغير، وإن المزارع هو المنتج الحقيقي وهذه الأفضلية المعنوية للمزارع تبلسم جراح الشعب، وتخفف من معاناة المحرومين أمام ثراء واستمتاع الطبقة المرفهة، التي تجني الثروة كثيرا من امتصاص دماء الكادحين، ولو على سبيل النكتة.

وفي نكتة تسلق الشجرة مع أخذ نعليه هي نكتة البحث عن الذات والتسامي، فمن يصعد إلى الشجرة لا ينزل، بل يبحث عن مسالك أخرى جديدة وطرق عيش أخرىن هي في كل الأحوال أفضل دونية النزول والعودة على الأعقاب. وفي نادرة أخرى طلبت منه زوجته أن يشتري منوما لولدهما الأرق، لكن جحا نسي وحين عاد في المساء سألته زوجته إن كان قد أحضر المنوم، غير أن جحا تعلل بالنسيان وأعطى زوجته كتابا هو عبارة عن مجمل الخطب والمواعظ التي يلقيها على الناس في المسجد، وعلل ذلك بأنهم جميعا كانوا ينامون حين يلقي عليهم هذه الخطب أو الدروس والمواعظ، وفي هذه النادرة نقد للخطاب الديني المسجدي وضرورة تجديده، فما يقدم مستهلك يغيب عن الوعي ويفارق الواقع وتحدياته، ولا جدوى منه.

على أن نادرة المسمار طغت على كل نادرة، وصارت مثلا يتداول عبر الأجيال وهي نادرة تدل على الحيلة كما تدل على عدم التفريط في الملكية، خاصة ما كان متوارثا، ولا بأس من الاحتيال للحصول على المال دون أن يفقد جحا بيته الذي باعه، دون المسمار حسب شرط البيع المتفق عليه.

لقد أغنى جحا التراث الشفهي العربي بنوادره، وكان تعبيرا بالتلميح تارة وبالتصريح تارة أخرى وبالطرافة والسخرية عن مختلف العقد والمكبوتات النفسية في ما يتعلق بالسياسة والاجتماع والدين والاقتصاد والثقافة، كما كان تنفيسا عن أوجاع صوت مكتوم وصرخة مجهضة، نتيجة ضغط الظروف واستحالة البوح بسبب القمع السياسي والعسكري، والتهميش من لدن السلطات الرمزية الأخرى، كما أغنى جحا الأدب الرسمي عبر الدراسات التاريخية والأدبية للتراث الفكاهي العربي، كما تردد في مصادره وانسحب ذلك على الدراسات النفسية والاجتماعية لحال الشعب، وآلية دفاع الأنا الجمعية واكتشافها مسارب للبوح والتنفيس والتخفف من آلام الواقع وجراحه، بما يفيد أن تلك النوادر هي مؤشر سياسي واجتماعي وثقافي للمضمر والمسكوت عنه في تاريخ الشعب في حقبة معينة، وأنه حقا صوت الفقراء والبسطاء والمحرومين.

كاتب جزائري