ميلوني عن رفض “الصدقة الأوروبية”: خطاب قيس سعيد موجّه للتونسيين

تونس- “القدس العربي”:

قالت جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية، إن خطاب الرئيس قيس سعيد، الذي أكد فيه رفض بلاده لـ”الصدقة الأوروبية”، موجّه أساسا للرأي العام التونسي.

وكان الرئيس قيس سعيد أكد قبل أيام، رفضه المساعدة المالية “الزهيدة” التي قرّر الاتحاد الأوروبي منحها لبلاده في إطار اتفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال إن “تونس التي تقبل بالتعاون، لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة، فبلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف بل لا يقبل به إذا كان بدون احترام”.

وعلّقت ميلوني بالقول إن “الرئيس سعيد تحدث، بلهجة حازمة إلى حد ما، بشكل رئيسي أمام الرأي العام التونسي”، في إشارة إلى أن الخطاب موجه للداخل وليس للاتحاد الأوروبي.

وأوضحت بقولها: “إنه يقول شيئا أتفهّمه وقلته أحيانا أنا أيضا، وهو أننا لا نستطيع أن نصدق أن علاقتنا مع دول شمال أفريقيا، كما يبدو أحيانا من نقاشنا، ليست هي نفسها في النوايا التي نحملها إلى الأمام: أن ندفع لهم طالما يصدون الهجرة غير النظامية”، وفق وكالة آكي الإيطالية.

وقالت إن “علاقة الشراكة المطلوبة مع تونس هي علاقة مختلفة تماما، وتتعلق قبل كل شيء بمسألة التنمية. فتونس تواجه مشكلة لا تختلف عن مشكلتنا. فبينما يقومون بدورهم في محاولة التصدي للمتاجرين بالبشر ووقف الهجرة نحو أوروبا، ولكن هناك على أية حال هجرة غير نظامية تأتي منهم كل يوم. وإذا لن نساعدهم في مشاريع التنمية وفي الشراكة الاستراتيجية، فسيكون من الصعب التفكير بجدية”.

وأضافت: “أعتقد أن الرئيس سعيد، الذي من المعلوم أنه تربطني به علاقة جيدة، يعني ذلك لأنني تحدثت معه. ومن المحتمل أيضاً أن بعض التصريحات في الأسابيع الأخيرة من جانب الاتحاد الأوروبي لم تساعد (لم تكن موفقة)، لكنني واثقة من أننا سنمضي قدما وأننا قادرون على العمل على شراكة استراتيجية حقيقية، وبمساعدة المفوضية الأوروبية”.