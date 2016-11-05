إصابة 58 معتمراً إثر انقلاب حافلة على طريق مكة-الساحل بالسعودية

الرياض - د ب أ – أصيب 58 معتمراً لم يكشف عن جنسياتهم، بإصابات مختلفة إثر انقلاب حافلة على طريق مكة المكرمة-الساحل بالسعودية مساء الجمعة.

وقالت صحيفة “الرياض” إن “غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمكة المكرمة، تلقت إفادة من مواطن بوجود حادث انقلاب حافلة في اتجاه الشعيبه الخط القديم وبه عدد من الإصابات، وعلى الفور تم توجيه 17 فرقة إسعافيه وفرقتي تدخل متقدم”.

وأوضح عبد العزيز بادومان المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود 58 إصابة، وتم نقل 29 حالة تراوحت بين خطرة ومتوسطة وطفيفة إلى مستشفيات قريبة، وتم إسعاف 29 حالة طفيفة في موقع الحادث.