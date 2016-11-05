تونسية ومصري وفلسطينية يتوّجون في “أيام قرطاج”





إسطنبول- الأناضول- حصل الفيلم التونسي “زينب تكره الثلج” للمخرجة كوثر بن هنية، مساء السبت، على التانيت الذهبي للمسابقة الرسمية للأفلام الطويلة للدورة السابعة والعشرين لأيام قرطاج السينمائية.

فيما فاز بالتانيت الفضي الفيلم المصري “كلاش” للمخرج محمد ضياء، بينما ذهبت جائزة التانيت البرونزي لفيلم “3000″ ليلة للمخرجة الفلسطينية مي مصري.

أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة فعادت إلى فيلم “لن يقع بث الثورة فى التليفزيون” للمخرج السينغالي راما تيوا.

وتستعرض بن هنية، من خلال أحداث “زينب تكره الثلج”، قصة طفلة تونسية اسمها زينب، تبلغ من العمر 9 سنوات فقدت والدها في حادث مرور، وتسعى والدتها الى الارتباط برجل مقيم في كندا. وتعمل الأم على إقناع زينب بالسفر معهما، واغرائها برؤية الثلج، ولكن زينب تكره الثلج.

وجاء الإعلان عن الجوائز في ختام فعاليات الدورة الـ27 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية، مساء السبت، والتي انطلقت في 28 أكتوبر/تشرين أول الماضي.