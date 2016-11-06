الرئيس العراقي: اعتداءات صلاح الدين لن تمر بلا قصاص عادل وسريع

بغداد- د ب أ- ادان الرئيس العراقي فؤاد معصوم، الأحد، الاعتداءات التي شهدتها محافظة صلاح الدين بسيارات مفخخة، مؤكدا انها لن تمر بلا قصاص عادل وسريع، داعياً السلطات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء التام على الخلايا “الإرهابية” المتربصة.

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان تلقت قناة “السومرية نيوز″ الإخبارية نسخة منه إن معصوم أكد على “اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء التام على الخلايا الإرهابية المتربصة بالمواطنين والزائرين الأبرياء، فضلاً عن اتخاذ كل الإجراءات الفورية لمنع وقوع مثل هذه الهجمات الإجرامية مجدداً”.

واعرب الرئيس العراقي عن “عزائه ومواساته لذوي شهداء وجرحى هذه التفجيرات الارهابية”، مبيناً أن “مرتكبيها يؤكدون مجدداً افتقارهم لأبسط القيم الانسانية والأخلاقية كما يثبتون عداءهم الأعمى للعراق وشعبه”.

وشهدت مدينتا تكريت وسامراء، صباح الأحد، تفجيرين بسيارتين مفخختين أسفرتا عن مقتل وإصابة العشرات.