مسؤول إسرائيلي: سنبني آلاف الوحدات الإستيطانية في القدس بعد فوز ترامب

القدس المحتلة- الأناضول- أعلن مسؤول إسرائيلي، الجمعة، أنه سيتم دفع مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في البلدية الإسرائيلية في القدس، مئير ترجمان، إن “انتصار ترامب، في الانتخابات الأمريكية يشكل ضوءا أخضر للمصادقة على استمرار البناء في القدس″.

وأضاف في حديث للإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، أنه “يدور الحديث عن مشاريع استيطانية جمدها مؤخرا رئيس البلدية نير بركات، بضغوط دولية”.

وتابع ترجمان: “أمل أن يتغير هذا الوضع حاليا”.

ولفت ترجمان، في هذا الصدد، إلى أنه ينوي المصادقة على بناء آلاف الوحدات السكنية في مستوطنات “غيلو”، جنوبي القدس الشرقية، و”جفعات هموتس″، و”رمات شلومو”، شمالي المدينة.

وخلال حملته الانتخابية، قال ترامب، إنه “لا يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية عقبة في طريق السلام”.