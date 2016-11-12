حملة للإفراج عن صحافي فرنسي معتقل في تركيا





باريس- أ ف ب- طالبت عدة وسائل اعلام فرنسية السبت بالافراج عن الصحافي الفرنسي اوليفييه برتران، المعتقل منذ الجمعة لدى الشرطة التركية بينما كان يجري تحقيقا ميدانيا في محافظة غازي عنتاب.

وطالبت صحيفة “ليبراسيون” التي عمل معها الصحافي الموقوف لفترة طويلة قبل ان يختار صحيفة “لي جور” الالكترونية، بـ “الافراج الفوري عنه”.

وكتبت جمعية الصحافيين بالصحيفة، في مقال نشر على الانترنت، ان اوليفييه برتران “اوقف الجمعة اثناء قيامه بتحقيق في غازي عنتاب. وكان يعمل على سلسلة مقالات مخصصة لمرحلة ما بعد الانقلاب الفاشل في تركيا (..) ان ليبراسيون تضم صوتها الى زملائنا في “لي جور” للمطالبة بالافراج الفوري عنه”.

كما عبرت صحيفة لوموند عن دعمها للصحافي الفرنسي. وكتب مديرها جيروم فينوغليو “على تركيا ان تفرج عن اوليفييه برتران بلا تاخير. ان هيئة تحرير “لوموند” تتضامن مع (صحيفة) لي جور”.

كما دعا موقع “ميديابارت” والنقابة الوطنية للصحافيين الى الافراج عن الصحافي.

وكان كريستوف دولوار الامين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود” كتب الجمعة “ان احتجاز صحافي “ليجور” اولفييه برتران في تركيا غير قانوني ويشكل ترهيبا”.

وفي بروكسل انتقد رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز اعتقال الصحافي معتبرا ان السلطات التركية “تستهدف الصحافيين الاجانب”. وكتب “افرجوا عن اوليفييه برتران”.

وبحسب هيئة تحرير “لي جور” فإن الصحافي “تم توقيفه بلا سبب” حين كان يجري تحقيقا. وقالت الصحيفة السبت “مضت 24 ساعة على اعتقال اوليفييه برتران بيد الشرطة التركية. شكرا على دعمكم الكبير”.

وياتي هذا الاعتقال في وقت تشهد فيه العلاقات بين بروكسل وانقرة توترا في الاسابيع الاخيرة اثر اعتقال العديد من الصحافيين والمعارضين السياسيين الاتراك.