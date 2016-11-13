قتيلان إثر تفجير سيارة مفخخة في إعزاز السورية

أعزاز - الأناضول – قتل شخصان وأصيب 11 آخرون، الأحد، جراء تفجير سيارة مفخخة في مدينة اعزاز الخاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة حلب شمالي سوريا.

وقال “أبو إبراهيم” المسؤول في المشفى الميداني بالمدينة، إن التفجير وقع بدوار اعزاز، في الجزء الغربي من المدينة.

وأشار المسؤول نفسه الذي يفضل ذكر هويته بهذا الاسم، لدواع أمنية، إلى أن القتيلين والمصابين جميعهم من المدنيين، لافتاً إلى أنه جرى نقل بعض الجرحى إلى مستشفيات بداخل تركيا.

في هذه الأثناء، أفاد مراسل الأناضول في ولاية كليس جنوبي تركيا، أن اثنين من المصابين وصلا إلى مستشفيات الولاية.

ولفت إلى أن عناصر الجيش السوري الحر نقلا الجريحين إلى معبر أونجو بنار الحدودي بين البلدين، وأن حالتهما حرجة.