المرصد السوري: ضربات جوية تدمر مستشفى في ريف حلب وتصيب عدد من العاملين فيه

بيروت- رويترز- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربات جوية دمرت المستشفى الوحيد في بلدة الأتارب في ريف غرب حلب الاثنين مما أدى إلى إصابة عدد من العاملين بالمستشفى.

وقال المرصد إن طائرات حربية قصفت البلدة خلال الليل وحتى اليوم وتسببت في خروج المستشفى من الخدمة نهائيا.

وأضاف أن الضربات أصابت المستشفى مباشرة بالإضافة لمناطق مجاورة.

وذكر أن هذا هو المستشفى الوحيد في بلدة الأتارب ويخدم منطقة يسكنها قرابة 60 ألف شخص.

وقال إن الضربات الجوية المكثفة أصابت عدة مناطق من ريف حلب الغربي في الأيام الأخيرة.

ويحارب مقاتلون من المعارضة تدعمهم تركيا والولايات المتحدة ودول خليجية للإطاحة بالرئيس بشار الأسد الذي استخدم جيشه المدعوم من القوات الجوية الروسية الضربات التي تنفذها طائرات وطائرات هليكوبتر بشكل مكثف خلال الصراع المستمر منذ خمسة أعوام ونصف.

ونفت موسكو ودمشق ذلك وتقولان إن حملاتهما الجوية موجهة ضد أهداف عسكرية للمعارضة التي يصفانها بأنها “إرهابية”.