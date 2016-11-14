مساعد وزير الدفاع المصري ينفي محاصرة قرى في سيناء بسبب عمليات تطهيرها من الارهاب

القاهرة- د ب ا- نفى اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع المصري للشئون القانونية، محاصرة قرى في سيناء نتيجة عمليات القوات المسلحة لتطهيرها من الإرهاب.

وبحسب ما أورده موقع التليفزيون المصري الاثنين، قال شاهين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التى تناقش إعلان حالة الطوارئ بمناطق فى شمال سيناء، إن جميع القرى يصل إليها الغذاء والمياه من الأبيار فضلا عن المزارع الملحقة بها.

وأشار شاهين إلى أن الكمائن المتواجدة حاليا فى سيناء غرضها تأمين المنطقة، وبعضها استجابت الدولة لمطالب أهالى سيناء وأصبحت حارتين بدلا واحدة.

وطالب شاهين أهالى سيناء بالتحمل قليلا حتى يتم تطهير سيناء من البؤر الإرهابية.