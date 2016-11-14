السجن و900 جلدة لمدير شركة أجبر موظفاً على حلق لحيته أمام زملائه

الرياض ـ شهدت مدينة جدة السعودية حادثة غريبة، قضت فيها المحكمة العامة بسجن مدير شركة نقل عربي الجنسية عاماً و4 أشهر، وجلده 900 جلدة، بسبب إجباره موظفاً آسيوياً يعمل لديه على حلق لحيته.

وأوضحت مصادر طبقاً لـ”عكاظ”، أن مدير الشركة هدد الموظف بالفصل حال عدم الالتزام بأوامره والقيام بحلق لحيته أمام زملائه، مشيرةً إلى أن الطلب تكرر كثيراً من المدير، ما دفع الموظف مؤخراً إلى مقاضاته لحماية حقوقه والحصول على حكم ضده من المحكمة العامة بجدة.