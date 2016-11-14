﻿مقطورات «رجال الأعمال» تثير جدلا في الشارع الصيني

أنقرة ـ الأناضول: بدأت الصين في تخصيص مقطورات مرفهة «درجة رجال الأعمال» في عدد من خطوط مترو الأنفاق في البلاد. وذكرت الهيئة الصينية لمترو الأنفاق في بيان، أن الخطوة تهدف إلى توفير مكان مريح وهادئ للركاب الراغبين بذلك.

ومع بدء تنفيذ هذه الخطوة، انتشرت موجة من الجدل والاستياء بين المواطنين في الصين، أكبر دول العالم كثافة للسكان (مليار و350 مليون نسمة). واعتبر الكثير من المواطنين هذه الخطوة تمييزا صارخا بين المواطنين، وتصنيفهم حسب قدراتهم الاقتصادية. ويعد مترو الانفاق أهم وصيلة للمواصلات العامة في البلاد، ويعتبره المواطنون بديلا مميزا لوسائل النقل العام الجماعية التقليدية. وتسعى الصين لتوفير استثمارات بأكثر من 148.28 مليار دولار بحلول العام 2020 في بناء شبكات المترو في جميع أنحاء البلاد، وفقا لما ذكرته صحيفة المعلومات الاقتصادية اليومية والمملوكة للدولة. وهناك قلق متزايد في الصين حول كيفية تمويل هذه المشاريع والتي عادة ما تأتي بعائدات منخفضة، لكنها تحتاج في الوقت نفسه لاستثمارات ضخمة.

تجدر الإشارة إلى أن سعر تذاكر مترو الأنفاق تختلف في الصين من مدينة لأخرى، وتبدأ الأسعار غالبا من 4 يوان (نصف دولار أمريكي تقريبا)، وترتفع حسب الخط وعدد التحويلات من محطة لأخرى.