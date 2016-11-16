اليمن: مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بانفجار استهدف منزل مسؤول محلي في شبوة

صنعاء- د ب أ- قتل شخص وجرح آخران الأربعاء جراء انفجار استهدف منزل مسؤول محلي بمحافظة شبوة (474 كلم شرق العاصمة صنعاء).

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية إن انفجارا ناجما عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون بالقرب من منزل أحمد لملس محافظ شبوة أسفر عن مقتل مدني وجرح اثنين آخرين.

وأكدت المصادر أن المحافظ لم يكن متواجدا في منزله أثناء وقوع الانفجار.

وكان محافظ شبوة المعين من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي الشهر الماضي، قد عاد إلى المحافظة الثلاثاء قادماً من محافظة حضرموت للبدء في ممارسة أعماله.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن زرع العبوة الناسفة حتى الآن.