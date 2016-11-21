القضاء الإسرائيلي يطلب من حاخام الجيش المعيّن توضيح تصريحات مثيرة للجدل





القدس- أ ف ب- أمرت المحكمة الاسرائيلية العليا الاثنين بتأجيل تعيين حاخام الجيش الكولونيل ايال كريم بانتظار ان يوضح تصريحات سابقة له اثارت جدلا، وبدا بعضها وكأنه يبرر اغتصاب النساء غير اليهوديات خلال الحرب.

وقال متحدث باسم المحكمة العليا لـ “وكالة فرانس برس″ ان أمام كريم مهلة حتى الاربعاء حتى “يوضح” مواقفه الماضية.

وكانت صحيفة “ميريتس″ العلمانية اليسارية المعارضة لترقية الكولونيل كريم، رفعت المسألة الى المحكمة العليا، بعد ان نشرت وسائل الاعلام سلسلة تصريحات ادلى بها الحاخام في السابق.

ومن هذه التصريحات “على الرغم من أن الجماع مع الإناث غير اليهود خطير للغاية، لكنه كان مسموحاً خلال الحرب”.

وإزاء موجة التنديد التي تلت هذا التصريح، اضطر الحاخام الى إصدار بيان في 2012 أوضح فيه انه “لم يكتب ابدا، او يقل او حتى يفكر بانه يحق لجندي اسرائيلي الاعتداء على امرأة جنسيا خلال الحرب”، مؤكدا ان تصريحاته كانت تقتصر فقط على العصور القديمة.

ويرفض الحاخام ايضا خدمة النساء العسكرية في الجيش.

والخدمة العسكرية الزامية في اسرائيل لفترة 32 شهرا للرجال وسنتين للنساء.

وفي عام 2003، دعا الحاخام الى الإجهاز فورا على الفلسطينيين الذين يحاولون تنفيذ هجمات انتحارية ولا يقتلون فيها، بدلا من علاجهم قائلا “يجب الا يعامل الارهابيون مثل البشر، فهم حيوانات”.

وبالنسبة لمثليي الجنس، اقترح الحاخام اخضاعهم لعلاجات قائلا انهم “مرضى ومعوقون”.

وبالرغم من الانتقادات الكثيرة التي اثارتها هذه التصريحات، برر رئيس اركان الجيش جادي ايزنكوت في تموز/يوليو اختيار الحاخام كريم قائلا انه لا يوافق على تصريحاته غير انها صدرت في وقت كان مدنياً.

وأكد الجيش ان الكولونيل كريم سيحترم اي شخص “من دون تمييز في الديانة او العرق او التوجه الجنسي”، وانه يؤيد الخدمة العسكرية للنساء.

ويفترض أن يخلف الكولونيل كريم مبدئيا الحاخام الاكبر للجيش رافي بيريتس.

وهو درس في مدرسة تلمودية (يشيفا) تابعة لحركة عطيرت كوهانيم الاستيطانية المتطرفة التي تدعو الى الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة.

والحاخام الاكبر للجيش منصب رمزي، وهو يقدم النصح لرئيس هيئة الاركان في المسائل المتعلقة بالديانة. وثمة ممثل للحاخامية في كل من وحدات الجيش الاسرائيلي.