استهداف مقر أمني شرقي القاهرة بعبوة ناسفة

القاهرة- الأناضول- استهدف مجهولون، الخميس، مقرًا شرطيًا، شرقي القاهرة، بتفجير عبوة ناسفة بدائية أسفرت عن تهشم السور الخارجي دون إصابات، حسب مصدر أمني.

ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن مصدر أمني، لم تسمه، قوله إن “مجهولين ألقوا عبوة بدائية على قسم مرور الطريق الدائري الشرقي بدائرة قسم شرطة ثالث القاهرة الجديدة، ما أدى إلى تهشم سور القسم وتطاير البوابة الحديدية للسور دون وقوع إصابات”.

وأوضح أنه “على الفور انتقل خبراء المفرقعات لإجراء عمليات الفحص والوقوف على ملابسات”.

وأظهر الفحص أن “العبوة بدائية تشمل مكوناتها البارود ومسامير، وتم فحص محيط الحادث ولم يتم العثور على أي مواد متفجرة أخرى”، حسب المصدر ذاته.

وأشار إلى أنه جارٍ تكثيف الجهود لتحديد الجناة وضبطهم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة 7:30 ت.غ.

فيما تشهد القاهرة خلال الفترة الأخيرة عمليات تفجير واغتيال تستهدف عناصر شرطة وعسكرية، بخلاف ما تشهده سيناء (شمال شرق) حيث تنشط جماعات متشددة وتدخل في مواجهات مسلحة شبه مستمرة مع الجيش والشرطة.