البرلمان التايلاندي يعقد جلسة استثنائية وسط تكهنات بشأن ولي العهد

بانكوك- د ب أ- قال رئيس الجمعية التشريعية الوطنية في تايلاند (البرلمان) للصحفيين الجمعة انه سيتم عقد جلسة استثنائية في الـ29 من الشهر الجاري، وسط تكهنات حول الخلافة الملكية لولي العهد الأمير ماها فاجيرالونجكورن.

ولايزال المنصب شاغرا منذ وفاة الملك بوميبول ادولياديج، صاحب أطول فترة حكم في العالم، منذ 13تشرين أول/ أكتوبر عن عمر 88 عاما، وبعد ذلك ورث ولي العهد البالغ من العمر 64 عاما، وطلب المزيد من الوقت للحداد على وفاة والده.

وتولى رئيس الوزراء السابق ورئيس المجلس الاستشاري بريم تينسولانوندا (96 عاما) دور الوصي وفقا لدستور البلاد.