إنطلاق حافلات تحمل مسلحين ونازحين سوريين من جرود عرسال نحو إدلب

(د ب أ): أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية بأن الحافلات التي تقل مسلحي جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) وعائلاتهم ونازحين سوريين انطلقت صباح الأربعاء من الأراضي اللبنانية في جرود عرسال باتجاه إدلب في سوريا.

وأوضحت أن الحافلات تنقل نحو 7800 نازح بينهم عناصر من جبهة النصرة وعائلاتهم وفق طريق جرود عرسال اللبنانية – فليطا السورية – طريق حمص الدولي – حماه – ريف حلب وصولا إلى إدلب، وذلك بإشراف الأمن العام والجيش اللبناني والصليب الأحمر الدولي وهيئات دولية.

وكان المدير العام للأمن العام في لبنان اللواء عباس إبراهيم أعلن الليلة الماضية أن القوافل ستنقل نحو عشرة آلاف شخص بينهم 120 مسلحا وأبو مالك التلي (وهو ما يعرف بأمير فتح الشام في القلمون السورية) معهم”. وسيتم مقابل ذلك إطلاق سراح خمسة أسرى من حزب الله في مدينة حلب السورية بعد وصول القافلة إلى وجهتها.

وكانت قد انطلقت صباح الجمعة 21 تموز/ يوليو عملية تطهير جرود عرسال شرق لبنان والقلمون السوري من المسلحين على يد حزب الله والجيش السوري.

وسيطر مقاتلو حزب الله بعد خمسة أيام على 90% من المساحة التي كان مسلحو جبهة النصرة يسيطرون عليها في جرود عرسال. وتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار بين الجانبين بإشراف المدير العام للأمن العام اللبناني على أن يتوجه عناصر النصرة وعوائلهم إلى مدينة إدلب السورية، مقابل إطلاق سراح مقاتلين من حزب الله كانوا أسرى لدى النصرة.

وتم الأحد الماضي تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تضمنت تبادل تسليم جثامين خمسة مقاتلين من حزب الله مقابل تسليم تسعة قتلى من عناصر النصرة.

وأُنجزت منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء المرحلة الثانية من الاتفاق، حيث تم إطلاق سراح ثلاثة أسرى لحزب الله مقابل إطلاق ثلاثة موقوفين سوريين لم تصدر بحقهم أحكام من السجون اللبنانية.