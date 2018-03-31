غوتيريش يدعو إلى تحقيق مستقل وشفاف بعمليات القتل في غزة
Mar 31, 2018
الأمم المتحدة: قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان إن غوتيريش دعا إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في عمليات القتل والإصابات التي وقعت بغزة يوم الجمعة.
وقال المتحدث فرحان حق “دعا أيضا الأطراف المعنية إلى الامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا ولاسيما أي إجراءات قد تلحق الأذى بالمدنيين”. (رويترز)
ما يجب أن يعلمه الصهاينة و غوتيريش…….تقبل الصهاينة فى قلب الشرق الاوسط يتناسب عكسيا….. من عدد الشهداء الفلسطنيين…..
مذا سيفعلون عند انهيار………. أمريكا…..و…….أوروبا……?