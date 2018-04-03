المانحون الدوليون يتعهدون برفع المساعدات لليمن إلى ملياري دولار

جنيف: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن الدول المانحة تعهدت برفع قيمة المساعدات الإنسانية لليمن إلى حوالي ملياري دولار أمريكي.

وفي تصريح صحافي عقب مؤتمر للجهات المانحة لليمن في جنيف، أشاد غوتيريش بأعمال المؤتمر، ووصفها بـ”النجاح الملحوظ للتضامن الدولي”.

ونوه بأن نسبة التبرعات في إطار خطة الاستجابة الإنسانية زادت بنحو 50 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وكان المؤتمر يهدف لجمع 2.96 مليار دولار (2.4 مليار يورو) لليمن هذا العام.

وأوضح أنه بالإضافة إلى التعهدات بدفع ملياري دولار، وعدت عدة دول بالمزيد من التبرعات في الأشهر المقبلة، من دون تسمية تلك الدول.

وأردف قائلاً إن هذه الوعود تبشر بإمكانية التوصل إلى المستوى الذي يتناسب مع الاحتياجات.

وفي الشأن ذاته، طالب الأمين العام، الدول المانحة بتوفير نحو 3 مليارات دولار أمريكي للمساعدات الإنسانية في اليمن، في الوقت الذي تشهد فيه 90 في المئة من المناطق قيوداً على وصول المساعدات.

وتابعّ “الوضع في اليمن كارثي، البلد يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وذلك مع دخول النزاع عامه الرابع″.

ولفت غوتيريش إلى وجود “أكثر من 22 مليون شخص في اليمن ـ 75 في المئة من نسبة السكان ـ يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية والحماية”.

ومن بين الدول المانحة السعودية والإمارات، إذ تعهدتها بتقديم مليار دولار من إجمالي ملياري دولار.

وتحتاج خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018، إلى 2.96 مليار دولار لتوفير المساعدات لنحو 18 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بزيادة مليون شخص عن العام الماضي، بينهم 8.8 مليون لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم الغذائية التالية.

يشار أن مؤتمر العام الماضي للدول المانحة جمع 1.1 مليار دولار للمساعدات الإنسانية في اليمن.

ويشهد اليمن، منذ أكثر من 3 سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة وجماعة “الحوثي”، الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014، وخلّفت الحرب المتواصلة أوضاعاً معيشية وصحية متردية للغاية.

(الأناضول)