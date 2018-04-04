رئيس الاستخبارات: القرار في شأن الانسحاب الأمريكي من سوريا اتخذ وسيعلن “قريبا”

واشنطن: اتخذت الادارة الأمريكية قرارها حول مستقبل الانتشار العسكري الأمريكي في سوريا وسيعلن “قريبا”، كما قال الاربعاء رئيس الاستخبارات الأمريكية دان كوتس.

وأعرب الرئيس دونالد ترامب مرارا في الايام الاخيرة عن رغبته في انسحاب سريع لنحو الفي جندي أمريكي منتشرين في هذا البلد لمحاربة جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية.

وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست فقد أصدر الرئيس الامريكي دونالد ترامب توجيهات للقادة العسكريين للبدء في الاستعداد للانسحاب من سوريا، الا أنه لم يحدد موعدا لذلك.

وصرح كوتس أن ترامب شارك في البيت الابيض الثلاثاء في “مناقشات مهمة” مع فريقه للأمن القومي حول التزام الولايات المتحدة في سوريا.

وتابع كوتس خلال فطور مع صحافيي وزارة الدفاع “سيصدر بيان قريبا حول القرار الذي تم اتخاذه”.

وأعلن الرئيس ترامب الثلاثاء رغبته في “خروج” القوات الامريكية من سوريا، فيما كان كبار المسؤولين الامريكيين يؤكدون ضرورة البقاء في ذلك البلد على المدى الطويل.

وقال ترامب “لقد كانت مهمتنا الأساسية بالنسبة لسوريا هي التخلص من (تنظيم الدولة الاسلامية) .. وقد أنجزنا هذه المهمة تقريبا”.

وأضاف “سنتخذ قراراً في وقت سريع بالتشاور مع اخرين في المنطقة حول ما سنفعله”.

لكن في الوقت الذي كان ترامب يدلي بتصريحاته في مؤتمر صحافي مشترك مع قادة دول البلطيق، أشار الجنرال جو فوتيل، قائد القيادة العسكرية الوسطى الذي يقود الحرب ضد الجهاديين إلى آراء مختلفة.

وألمح الجنرال إلى أن على الولايات المتحدة أن تلعب دوراً على المدى الطويل في سوريا خصوصا في استقرار المناطق التي تم تحريرها من التنظيم المتطرف.

وصرح في المعهد الامريكي للسلام في واشنطن “الجزء الصعب برأيي لا يزال أمامنا، وهو العمل على استقرار تلك المناطق وتعزيز مكاسبنا وإعادة الناس الى منازلهم، ومعالجة قضايا اعادة الأعمار الطويلة الأمد وغيرها من الأمور”.

وأضاف “بالطبع هناك دور عسكري في هذا خصوصا في مرحلة الاستقرار”.

وأكد بريت ماكغورك، مبعوث الولايات المتحدة إلى التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية، على أن القتال ضد الجهاديين لم ينته بعد.

ومؤخراً أقال ترامب وزير خارجيته ريكس تيلرسون ومستشارة للأمن القومي اتش.آر ماكماستر وعين مكانه سفير واشنطن السابق للأمم المتحدة جون بولتون.(أ ف ب).