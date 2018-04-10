لبنان يعتزم التقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد استخدام مجاله الجوي في استهداف سوريا

بيروت: أفادت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الثلاثاء بأنها تعتزم التقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي ضد استخدام المجال الجوي اللبناني في الاعتداء على سوريا.

وأدانت الوزارة، وفق بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، الغارات التي تعرض لها مطار التيفور العسكري السوري الاثنن.

وأكدت على “مواقفها السابقة بوجوب عدم استعمال الأجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا”.

ولم يذكر البيان إسرائيل بصورة مباشرة، إلا أن الجيش اللبناني كان أعلن الاثنين أن أربع طائرات إسرائيلية اخترقت المجال الجوي اللبناني. كما أعلنت كل من روسيا وسوريا أن استهداف المطار تم بصواريخ موجهة أطلقتها طائرتان إسرائيليتان من داخل المجال الجوي اللبناني. (د ب أ)