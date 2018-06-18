مسؤول أمريكي: غارة “البوكمال” السورية نفذتها إسرائيل 

واشنطن: قال مسؤول حكومي أمريكي، الإثنين، إن الغارة التي استهدفت منطقة قريبة من مدينة البوكمال السورية، نفذها سلاح الجو الإسرائيلي.

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية (رسمية) عن المسؤول الأمريكي (لم تسمه) إنّ “الغارة كانت على مجموعة موالية لنظام بشار الأسد”.

وجاءت تصريات المسؤول الأمريكي بعد نفي التحالف الدولي بقيادة واشنطن، شن أي ضربات جوية غرب نهر الفرات، وتحديدًا قرب منطقة البوكمال، على الحدود العراقية ـ السورية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقية، مقتل 22 من مسلحيها وإصابة 12 آخرين، في قصف أمريكي على الحدود العراقية مساء أمس الأحد.

وفيما لم يوضح الحشد، المكان الذي استهدفه القصف على وجه التحديد، أشار إلى أن قواته تتواجد داخل الأراضي السورية شمال مدينة البوكمال السورية، وذلك بعلم الحكومتين العراقية والسورية.

(الأناضول)