أردوغان يتصدر الانتخابات الرئاسية التركية بعد فرز 20% من الأصوات-( صور وفيديوهات)

إسطنبول: تصدر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاحد الانتخابات الرئاسية بحصوله على ما يقرب من 60% من الاصوات، بعد فرز 22% من الاصوات، بحسب الإعلام الرسمي.

وحصل أردوغان على 59.12% من الاصوات في حين حصل أقرب منافسيه محرم اينجه من حزب الشعب الجمهوري العلماني على 26.53% من الاصوات.

ويحتاج أردوغان إلى اكثر من 50% من الاصوات للاحتفاظ بالرئاسة في الدورة الاولى من الانتخابات، إلا ان هذه النتائج اولية وقد تتغير بشكل كبير لاحقا.

وحصل ميرال اكشينار من الحزب الجيد على نسبة 7,69%، وصلاح الدين دميرتاش من حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد على 5,56%.

وبدأت، مساء اليوم الأحد، عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الحاسمة في تركيا.

وجرت الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن للمرة الأولى في تاريخ تركيا، ومن شأنها أن تحول البلاد إلى نظام رئاسي تنفيذي يحظى بصلاحيات واسعة النطاق.

ومن شأن هذا النظام الجديد، الذي تم إقراره بفارق طفيف خلال استفتاء أجري في نيسان/أبريل 2017، أن يلغي منصب رئيس الوزراء.

وبدأت حركة موحدة وقوية للمعارضة تهدد سيطرة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وتأمل على أقل تقدير أن تكون هناك جولة إعادة بحلول الثامن من تموز/يوليو. ويأتي مصدر التهديد الأكبر لأردوغان من جانب محرم إنجه من حزب الشعب الجمهوري العلماني.

وصوت نحو 60 مليون تركي أيضا لاختيار 600 عضو في البرلمان، ومن المرجح أن يخرج حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ الذي ينتمي إليه أردوغان من هذه الانتخابات كأكبر قوة .(وكالات).

— عبدالله الوذين (@abqatar) June 24, 2018

مشاهد من العرس الديمقراطي المتمثل بـ #الانتخابات_التركية في ولاية أسكي شهير، وفد عروسان إلى المركز الانتخابي بزي الزفاف قبل انطلاق حفل قرانهما، فأدليا بصوتيهما ليغادراها لاحقا إلى صالة الأعراس#تركيا_تنتخبhttps://t.co/WdwxrgRpri pic.twitter.com/RGmktrS7tn — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 24, 2018