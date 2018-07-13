المرصد السوري: ارتفاع قتلى ضربة جوية في دير الزور إلى 54

بيروت: قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة، إن عدد قتلى ضربة جوية على شرق سوريا خلال الليل ارتفع إلى 54 شخصاً بينهم مقاتلون في تنظيم الدولة الإسلامية و28 مدنياً.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن الضربة الجوية استهدفت منطقة تبعد بضعة كيلومترات عن الحدود مع العراق وإن معظم المدنيين عراقيون.

وأضاف أن الضربة الجوية نفذها على الأرجح، التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال الدولة الإسلامية أو القوات العراقية المتحالفة معه.

وذكرت تقارير سابقة نشرتها وكالة الأنباء العربية السورية (سانا)، وصحيفة الوطن المؤيدة للنظام أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هو الذي نفذ الضربة.

ولم يتسن الوصول للتحالف عبر الهاتف للتعقيب كما لم يرد على طلب التعقيب عبر البريد الإلكتروني.

ولم يتسن أيضاً التحقق بشكل مستقل من التقرير. (رويترز)