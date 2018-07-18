النظام السوري ينقل معتقلين إلى معبر العيس للمبادلة بأهالي كفريا والفوعة

دمشق: قالت مصادر في المعارضة السورية، الأربعاء، أن النظام السوري نقل مئات المعتقلين من سجون دمشق وحلب إلى معبر العيس جنوب حلب للمبادلة بأهالي بلدتي كفريا والفوعة، فجر غد الخميس على الأغلب.

وأكدت المصادر أن عشرات الحافلات التي تقل معتقلين انطلقت من دمشق وحلب، إضافة إلى حافلات أخرى من مدينتي حماة وحمص، على أن يتم تبادل حافلة من المعتقلين بثلاث حافلات من أهالي كفريا والفوعة.

وقالت المصادر إن مهجرين كفريا والفوعة سيتم نقلهم إلى مدينتي السيدة زينب وداريا جنوب دمشق.

ووصلت صباح اليوم 120 حافلة من معبر العيس جنوب مدينة حلب واتجهت إلى بلدتي كفريا والفوعة شمال مدينة إدلب لإجلاء أهالي البلدتين بعد الاتفاق الذي أقر يوم أمس ويقضي بخروج أهالي البلدتين.

وكانت هيئة تحرير الشام توصلت أمس لاتفاق مع إيران وبضغط تركي قطري يقضي بالخروج الكامل لأهالي بلدتي كفريا والفوعة شمال إدلب، ويبلغ عددهم 6900 شخص تقريبًا، مقابل خروج 1500 معتقل من فصائل المعارضة لدى النظام السوري وخروج 36 أسيرًا موجودين عند حزب الله اللبناني وأربعة أسرى من المدنيين موجودين داخل بلدتي كفريا والفوعة.

وأعلنت مصادر إعلامية رسمية سورية، أمس الثلاثاء، “التوصل لاتفاق لتحرير كامل العدد المتبقي من مختطفي اشتبرق والآلاف من أهالي بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب”.

(د ب أ)