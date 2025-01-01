كاتب أمريكي: الولايات المتحدة شريكة في إبادة الفلسطينيين.. ويجب إصدار أمر اعتقال لبايدن أيضاً

الناصرة- “القدس العربي”: بعد 453 يوماً للحرب البربرية على غزة، يؤكد كاتب صحفي أمريكي أن الولايات المتحدة شريك مباشر مع إسرائيل في حرب الإبادة للشعب الفلسطيني داخل القطاع، وأن أمر الاعتقال الدولي ينبغي أن يصدر بحق الرئيس جو بايدن أيضاً.

وفي التزامن، تؤكد صحيفة “هآرتس” العبرية، في افتتاحيتها، اليوم، أن غلظة وقسوة القلب لا تنحصر فقط بحكومة الاحتلال، بل هي تميّز أوساطاً واسعة من الإسرائيليين ممن يحاولون تجاهل نزيف الغزيين بأشكال شتى.

هآرتس: قسوة القلب لا تنحصر فقط بحكومة الاحتلال، بل هي تميّز أوساطاً واسعة من الإسرائيليين ممن يحاولون تجاهل نزيف الغزيين

في حديث لصحيفة “هآرتس”، يوضح الكاتب الصحفي وفنان الكوميكس الأمريكي من أصل مالطي جو ساكو أن ما تشهده غزة هو إبادة شعب، وجريمة ضد البشرية تتورّط فيها الولايات المتحدة أيضاً، التي تمنح إسرائيل غطاءً عسكرياً ودبلوماسياً، وتشارك بالقتل اليومي من خلال أسلحة تُصنع فيها، داعياً لمحاكمة بايدن إلى جانب نتنياهو على حد سواء.

بعيداً عن السرب الإعلامي العبري، تفرد صحيفة “هآرتس”، اليوم، الكثير من مضامينها للكارثة الإنسانية داخل قطاع غزة، وتقول إن عاماً آخر مَرَّ، وإسرائيل ما زالت في حرب تجبي أثماناً باهظة بالأنفس، ونهايتها لا تُرى في الأفق… تقودها قيادة ساخرة، وقلبها أقسى من حجر، ويتضح مجدداً أن أحاديث الصفقة الأخيرة ليست سوى ثرثرة.

في افتتاحيتها بعنوان “أمنية وحيدة للعام الجديد: أعيدوا المخطوفين وأنهوا الحرب”، ترى “هآرتس” أن الطريق الوحيد لاستعادة المخطوفين منوطة بإنهاء الحرب، ونتنياهو غير معني بإنهائها، ومعنى ذلك واضح: هجران لـ 100 مخطوف.

وتشدّد الصحيفة العبرية على أن فقدان قيادة إسرائيل البوصلة الأخلاقية لا يتلخص بالتعامل مع المخطوفين فحسب، منوهة لكارثة إنسانية خطيرة في غزة: “هناك عشرات آلاف المدنيين قتلى وجرحى ومرضى ودمار تام في شمال القطاع، ومع عودة الشتوية القاسية يموت الناس في غزة برداً، خاصة الأطفال”.

المشكلة في الإسرائيليين قبل حكومتهم

وتتنبّه “هآرتس” للحقيقة بأن المسؤولية عن هذا النزيف الفلسطيني لا تتحملها حكومة الاحتلال فحسب، بل يشارك عموم الإسرائيليين في هذه الكارثة: “ربما يواصل الإسرائيليون العناد بالقول إن معطيات وزارة الصحة في غزة مضخّمة، مثلما لا يمكن الاعتماد على تقارير دولية، ولكن الكارثة الإنسانية في غزة حقيقة ناجزة”.

وتشير افتتاحية “هآرتس” لملامح الكارثة بالإشارة لمدن الخيام التي تعبث بها الريح، بلا ماء، ولا كهرباء، ولا حمامات، مع غذاء قليل، والشتاء ثقيل، والجيش يقصف، والمنظومة الصحية منهارة بالكامل”.

وتضيف: “زارت، يوم الأحد الماضي، بعثة من الأمم المتحدة المستشفى الأندونيسي في القطاع، وقالت، في تقريرها، إنه يخلو من الشروط والخدمات الأساسية لعلاج مريض: لا غذاء ولا ماء. وهناك القليل من الناس ما زالوا في المستشفى، وفي جباليا، ويحتاجون حاجات أساسية للبقاء”.

وتذكّر “هآرتس” بأن القانون الدولي يتيح نقل مدنيين من منطقة قتال إلى أخرى شريطة أن تتوفر شروط حياة لهم فيها، منبهة أنه في جنوب القطاع لا توجد شروط كهذه، والمساعدات الإنسانية غير كافية.

وتخلص “هآرتس” لقول ما تتحاشاه بقية وسائل الإعلام الإسرائيلية وكثير من الصحافة الغربية الرسمية: “حكومة تترك مخطوفين إسرائيليين لمصيرهم من المفهوم ضمناً أن حياة الغزيين لا تهمها أبداً. بيد أن هذه اللامبالاة تتغلغل لدى أوساط إسرائيلية واسعة وبرعايتها تتواصل الكارثة في غزة، ولكن حان الوقت لوضع حد لهذه المعاناة لاستعادة المخطوفين ولإنهاء الحرب. هذه ينبغي أن تكون الأمنية الوحيدة للعام 2025”.

مجرمو حرب؟ ما لنا ولكل هذا؟

في مقال ساخر بعنوان “مجرمو حرب؟ ما لنا ولكل هذا؟”، يتوقف محرر الشؤون العربية في صحيفة “هآرتس”، الدكتور تسفي بار إيل، عند المقتلة الجارية في غزة، وتعايش الإسرائيليين مع موت النساء والأطفال والمسنين والمرضى في غزة. ويقول بار إيل إن الإسرائيليين يتجاهلون هذا النزيف الفلسطيني الموجع بعدة حيل، منها القول إنهم مسؤولون عمّا أصابهم، أو التشكيك بمصداقية معطيات وزارة الصحة الفلسطينية وبالتقارير الدولية، أو القول إن هذه حكومتهم ولا يملكون ما يؤثر عليها.

صحيفة عبرية: يواصل الإسرائيليون العناد بالقول إن معطيات وزارة الصحة في غزة مضخّمة، مثلما لا يمكن الاعتماد على تقارير دولية، ولكن الكارثة الإنسانية في غزة حقيقة ناجزة

فلسطينيو الداخل

يُشار إلى أن اتهام الضحية تقليدٌ مألوف في إسرائيل أيضاً، فقد سبق وأصدرت محاضرة في كلية الصحافة في الجامعة العبرية في القدس المحتلة، البروفيسور يفعات ماعوز، دراسة، قبل سنوات، عن كيفية تعايش الإسرائيليين مع التمييز العنصري بحق المواطنين العرب في إسرائيل من خلال القول إنهم مسؤولون عن واقع حياتهم، أو إن وضعهم يبقى أفضل من أحوال إخوانهم في العالم العربي، أو القول إن وضعهم جيد، بدليل أن بيوتهم تبدو جميلة.

في ظل تعامي الإسرائيليين عن نكبة الفلسطينيين التي يوقعها جيشهم المحتل في غزة بحق المدنيين فيها، هل ينطبق هذا على المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل (فلسطينيو الداخل)؟ هل يقومون بكل ما بوسعهم لمساعدة أهالي غزة؟ للاحتجاج السلمي القانوني من أجل وقف المذبحة ووقف الحرب؟ هل نجوا من استبداد الخوف، وهل فعلاً حكومة المتطرفين، المتهمة من قبل “هآرتس” أيضاً بفقدان البوصلة الأخلاقية وارتكاب جرائم حرب، ستطلق النار على المتظاهرين ضد الحرب اليوم؟ أليس مثل هذا الاحتجاج مهماً وحيوياً لهم أنفسهم، لهويتهم ولأجيالهم؟ وألا ينطبق ذلك على أشقائهم في الضفة الغربية أيضاً؟

وهل يكون هذا لوماً للضحية أن يُطرح التساؤل عن جدوى إطلاق الصواريخ غير الفعالة من غزة نحو مستوطنات إسرائيلية، كما حصل في الأيام الأخيرة، وعن احتمال استغلالها من قبل حكومة الاحتلال لمواصلة العدوان؟ أم أن العدوان مستمر بكل الأحوال؟