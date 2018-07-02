نشر 2900 من أفراد الشرطة الفرنسية بحثا عن اللص الشهير رضوان فايد -(فيديوهات)

باريس: قالت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الاثنين إن نحو 2900 من أفراد الشرطة والدرك يبحثون عن اللص المدان رضوان فايد، وذلك بعد يوم من هروبه على متن مروحية من سجن بجنوب باريس.

وقالت وزيرة العدل نيكول بيلوبيه إنها أمرت بإجراء تحقيق بشأن هروب فايد، الذي يقضى عقوبة السجن 25 بعد إدانته في واقعة سرقة عام2010، قتلت خلالها شرطية.

وأضاف بيلوبيه لشبكة “أوروبا وان” أن طائرات بدون طيار كانت تحلق فوق السجن خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى أن المحققين يدرسون ما إذا كان قد تم استخدامها في التخطيط للهروب.

وهرب فايد على متن مروحية هبطت في الساحة الأمامية للسجن، وهي المنطقة التي يتردد أنه يحظر دخول السجناء بها.

وقام بعد ذلك المسلحون الذين كانوا على متن المروحية بكسر باب غرفة الزيارة التي كان يلتقي فيها فايد مع أحد أشقائه.

وانتهت عملية الهروب خلال دقائق، بدون وقوع إصابات أو احتجاز رهائن، بحسب ما قالته وزارة العدل.(د ب ا).