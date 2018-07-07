السفير القطري في موسكو يعلن حضور الأمير تميم نهائي المونديال

موسكو: أعلن السفير القطري في روسيا، فهد بن محمد العطية، أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، سيحضر مباراة نهائي بطولة كأس العالم مونديال روسيا 2018، في العاصمة الروسية موسكو.

وأضاف السفير أنه من المتوقع أيضا أن يلتقي الشيخ تميم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولم يصدر تأكيد رسمي بعد من الكرملين، لكن المتحدث باسم بوتين كان قد أعلن في الأسبوع الماضي أنه من المنتظر عقد لقاء بين بوتين وتميم، لكنه لم يحدد موعدا.

وجرت العادة أن يحضر، نهائي الكأس، زعيم البلد الذي سينظم النسخة التالية من البطولة.

وتستعد الدوحة لاحتضان العرس الكروي العالمي بعد أربع سنوات. إذ فازت قطر بتنظيم بطولة 2022، قبل ثمانية أعوام.

وقبل أيام، تداول مغردون على “تويتر”، صورة للأمير تميم، أثناء حضوره مباراة روسيا وألمانيا ضمن الدور الـ 16 لكأس العالم لكرة القدم، التي جرت في ملعب “لوجينكي”في موسكو.

(د ب أ)